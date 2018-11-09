خطة البرلمان: معدل الزيادة في قيمة الصادرات المصرية ضعيف

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدل زيادة الصادرات في مصر ضعيف جدا، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة من 20 مليار دولار ل25 مليار نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لدولة بحجم مصر.



جاء ذلك خلال تصريحات لـ"صدn البلد مشيرا إلى أن هذه الزيادة لم تكن المطلوبة، كما أن نص هذه الصادرات منتجات زراعية، مطالبا الاهتمام بمجال الصناعة لأن هذا المجال هو الذي سيخوض قاطرة التصدير في مصر إلى الأمام.



وأكد الفقي أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له دور كبيرا في هذا الأمر، لذلك يجب على الدولة التوسع في إنشائها وتذليل كافة العقبات التي تعوق عملها وتسهيل الإجراءات، حتي يكون هناك زيادة كبيرة في حجم الصادرات.



كانت وزيرة التخطيط والمتابعة قد أشارت إلى أن مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، كشفت انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14% خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 33.4% خلال نظيرتها من العام الماضي 2017/2018، إضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 13.2%.