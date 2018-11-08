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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1712 حالة خلال قافلة بأبو قرقاص

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
أيمن رياض
أكدت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي وعلاج 1712 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص على مدار يومين.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضافت وكيل الوزارة، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 303 حالة جراحة، 339 أطفال، 149 جلدية، 253 باطنه، 65 نساء، 174 قلب وأوعية دموية، 108 أسنان، 156 أنف وأذن و63 تنظيم أسرة و102 مسالك إلى جانب تحليل دم لـ 95 حالة وعمل 58 حالة موجات صوتية و 15 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ (145) حالة وتحويل 55 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، شدد على اهمية الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية بمختلف قرى ومدن المحافظة بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في أماكنهم وتوفير العلاج اللازم لكافة المرضى.
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