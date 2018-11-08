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فن

محمد حسن: الاكتفاء بالأغاني الـ سينجل خطوة لا تناسبني.. فيديو وصور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:20 م
صدى البلد
نورا نبيل
قال الفنان محمد حسن، إنه لم يفكر في الاتجاه للاكتفاء بالأغاني الـ"سينجل" فقط، دون طرح ألبومات كاملة.

وأضاف خلال استضافته بندوة "صدى البلد":" ما زلت في بداية مشواري الفني، واحترامًا للجمهور الذي ينتظرني؛ لابد أن أصدر ألبوما غنائيا كاملا، أحاول من خلاله إرضاء جميع الأذواق" .

وألبوم «سلامات» الي طرحه محمد حسن مؤخرا، يضم 11 أغنية، تعاون فيها مع عدد كبير من كبار الشعراء، منهم أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة وخالد تاج الدين ومحمد الأياتي وعمرو يحيى، ومن الملحنين وليد سعد ومحمد رحيم وتامر عاشور و مدين وبلال سرور ومحمد حمزة، والموزعين أحمد إبراهيم وكريم عبدالوهاب وأحمد عبدالسلام وآسر عاشور، والألبوم من إنتاج «اربيان ميوزيك» عمرو فاروق، والذي جرى طرحه بالأسواق هذا الأسبوع.
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