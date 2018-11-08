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برلمان

رئيس مجلس النواب: الأزهر محط آمال المسلمين في مواجهة الفكر الظلامي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:59 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
أ ش أ
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن الأزهر هو محط آمال وتطلعات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لينهلوا من علومه ومناهجه التي تفسر سماحة الإسلام.

وأعرب عبد العال عن سعادته لمشاركته في حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية للعام الثاني على التوالي.

وقال رئيس مجلس النواب، في كلمة اليوم الخميس خلال الحفل، إن ما بذله الطلاب من جهد ومثابرة لتحقيق التفوق والنبوغ محل للتقدير والاحترام، موضحا أن العالم المعاصر يشهد سباقا نحو الاهتمام بالعلم، وأن كل دولة تقاس بأبحاثها وبراءات الاختراعات بها.

وأشار إلى إدراك الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية العلم والتعلم التي عكستها توجيهاته بتطوير مناهج التعليم وإعداد العلماء والنهوض بالبحث العلمي.

وقال إن الأزهر يسعى بكل ما يستطيع من أجل التجديد والتطوير في مناهجه، وأن يقف علماؤه وأبناؤه في الصفوف الأولى لمواجهة دعوات التطرف والإرهاب ومواجهة الفكر الظلامي، والعمل على وحدة النسيج الوطني، مؤكدا أن العالم كله يعتمد على الأزهر في حربه على الإرهاب لأنه بدون علماء الأزهر ومناهجه السمحة لن نتغلب على الفكر الإرهابي.

وأوضح أن الأزهر يعد منارة للفكر الإسلامي الوسطي، والذي يتم من خلاله دحض أي أفكار متشددة ومتطرفة تطلقها العناصر الإرهابية التي تسعى إلى القتل والعنف والتشريد.
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