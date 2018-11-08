في شهر.. احصلي على بطن مسطح

تعد دهون البطن مشكلة تواجه الكثيرين ممن يعانون زيادة الوزن، وحتى من يملكون وزنا مثاليا، يريدون الحصول على بطن مسطح وجذاب، لكن تواجههم العديد من العوائق.



الدكتور خالد يوسف، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، قدم بعض النصائح والخطوات؛ للحصول على بطن مسطح خالٍ من الدهون في شهر، وهي:



1- الحد من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية واستبدالها بالأطعمة ذات الألياف العالية فهي أكثر قابلية للهضم ويساعد على تخفيض الدهون.

2- الابتعاد عن الأطعمة التي لا يهضمها الجسم جيدا؛ لانها تسبب انتفاخ البطن وتكوين الغازات.

3- الماء يعتبر من أهم المشروبات التي تساعد في التخلص من دهون البطن وتعطي الإحساس بالشبع.

4- المحافظة على التمارين الرياضية امر ضرورى في الحياة اليومية؛ فهي تزيد معدل ضربات القلب، ما يزيد سرعة معدل الحرق.

5- تناول الشاي الأخضر والزنجبيل لاحتوائهما على مادة مضادة للأكسدة تحفز عملية الهضم، وبالتالي إنقاص الدهون حول البطن.