3 وزراء يتفقدون أكثر من 600 اختراع في معرض القاهرة الدولي للابتكار

وبدورها، أكدت وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد أن المعرض أصبح ملتقى دوليا نحتفل به كل عام، معربة عن سعادتها بوجود العقول المصرية الشابة المبتكرة والمتميزة في المعرض، موضحة أن الاهتمام بالابتكار هو أحد الركائز لاستراتيجية مصر 2030 والتي يوجد بها محور رئيسي؛ لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ لتصبح مصر عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا لزيادة الناتج القومي والمساهمة في التنمية.







وشددت على حرص الحكومة في برنامجها 2018/2022 على دعم الابتكار وتحفيز الإبداع وخلق فرص العمل القائمة على الإبداع للاستفادة من قدرات الشباب المصري، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة؛ لإنشاء عدد من حاضنات الأعمال وربطها بميزات تنافسية داخل كل جامعة ومؤسسة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس.







وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، إن المعرض يأتي بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال السنوي العالمي، ويعرض هذا العام أكثر من 600 فكرة مبتكرة ونماذج أولية واختراعات وابتكارات متميزة قابلة للتطبيق الصناعي،لأكثر من 160 ابتكارًا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا.





وأضاف صقر أنه سيتم عرض 50 مشروعًا بحثيًا من الحضانات والشركات التكنولوجية الناشئة، وأكثر من 50 ابتكارًا من الابتكار المجتمعي للأفراد، إلى جانب مشاركة أكثر من 55 مشروعًا من المبادرات والحملات والمشروعات القومية وتعميق التصنيع المحلي، و14 مشروعًا من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 100 ابتكار من مدارس الـ STEM والمراكز الاستكشافية.







ولفت إلى أن معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار يتضمن كذلك عرض 50 فكرة من جامعة الطفل، وأكثر من 50 مشروعًا من مشروعات التخرج، وأكثر من 30 مشروعًا في مجال الفنون والثقافة العلمية، فضلًا عن جناح خاص للأطفال لعرض أفلام علمية ثلاثية الأبعاد 3D وعرض استخدامات الفيزياء في الحياة اليومية.





وأوضح أن ضيف شرف المعرض هذا العام دولة جنوب أفريقيا وتشارك بعدد من الابتكارات، مشيرًا إلى أن مشاركة بعض الجامعات الأمريكية كجامعة ستانفورد ومؤسسة AUTM، وممثلين لوزارة البحث العلمي في دولة جنوب أفريقيا والهيئات الراعية للابتكار مثل هيئة التكنولوجيا والابتكار، والهيئة القومية لتمويل البحوث في جنوب أفريقيا.





وأكد أنه من المقرر تغيير موعد انعقاد المعرض ليكون في شهر أكتوبر من كل عام حتى لا يتعارض مع موعد انعقاد منتدى شباب العالم في نوفمبر من كل عام.







وأعرب سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة عن سعادته باختيار دولته كضيف شرف للمعرض، مؤكدًا عمق علاقات التعاون العلمي مع مصر في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك مثل علوم الفضاء والطاقة والمياه والرياضيات.







وأوضح مدير المكتب العربي للمنظمة العالمية الدكتور وليد عبد الناصر للملكية الفكرية، أن المعرض يعد فرصة مهمة لمصر، حيث يحظى بمشاركة واسعة من العديد من الدول المتقدمة، وهو دفعة قوية لتشجيع الابتكار، وتحفيز الشباب المصري على الابتكار والاختراع، خاصة في تلك الفترة التي يتزايد فيها الاهتمام بالشباب.







وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الدكتورة نيفين جامع إلى وضع برنامج وطنس لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز الظروف المناسبة لهم، مؤكدة أن الابتكار والاختراع هما مفتاح التنمية في مصر، مشيرة إلى حرص الجهاز على التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم المبتكرين والمخترعين، إلى جانب التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الأفكار الإبداعية للشباب.







وأعلنت تخصيص الجهاز لـ3 جوائز مالية للمبتكرين والمخترعين المشاركين في المعرض لأفضل مشروع تخرج، وأفضل فكرة إبداعية، وأفضل شركة ناشئة؛ وذلك حرصًا من الجهاز على دعم المشروعات الابتكارية للشباب.







وأكدت ممثل بنك التنمية الأفريقي جيهان السكرى حرص البنك للعام الثاني على التوالي في معرض القاهرة للابتكار إيمانًا بأن الابتكار والتكنولوجيا هما أساس التنمية المستقبلية في مصر، مشيرة إلى أهمية دعم المبتكرين والمخترعين في جميع المجالات.







وقالت "السكري" إن المشروع الجديد الذي يدعمه البنك في مصر وتنفذه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل 4 ملايين يورو لمدة 3 سنوات في مجالات الطاقة والزراعة والحرف اليدوية وينفذ في محافظة الوادى الجديد.







وعقب إلقاء الكلمات، افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس أكاديمية البحث العلمي والحضور معرض الابتكارات وتفقدوا الاختراعات والابتكارات المختلفة التي شملت جميع المجالات الحيوية المهمة لتنمية مصر، منها ابتكارات في مجال الطاقة والصحة والزراعة والمياه والصناعة وغيرها.





شهد الافتتاح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، وسفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، والعديد من الوزراء الحاليين والسابقين، ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار، وكبار الشخصيات ورؤساء الجامعات، والمراكز والمعاهد البحثية.





أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أن تنظيم معرض القاهرة الدولي للابتكار يؤكد حرص الدولة على دعم المبتكرين والمخترعين الشباب من جميع الجهات في جميع المجالات العلمية الحيوية المهمة، مشيرًا إلى أن المعرض هو إحدى الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة.جاء ذلك خلال افتتاحه والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، الخميس، معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018، والذي تنظمه الأكاديمية على مدى يومين، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بأرض المعارض - مدينة نصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال عبد الغفار إنه سيتم تقديم جوائز مالية ومنح احتضان تترواح بين 10 آلاف و200 ألف جنيه لأفضل الابتكارات والاختراعات التي تؤدى إلى توليد تكنولوجيا وطنية؛ بهدف دعم الابتكارات الفائزة في المعرض للوصول إلى مرحلة الإنتاج، موضحًا أن تلك المنح ستقدم من خلال برامج الأكاديمية المختلفة كبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ومسرع الأعمال 101، وطبق فكرتك وWomenUp .وأضاف أن الأكاديمية تقدم هذا العام ميداليات للفائزين في المعرض بثلاث فئات ذهبية، فضية، وبرونزية، كما ستمنح الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) 3 جوائز مالية لأفضل ابتكارات في المعرض، وستقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ميدالية ودرع من خلال المعرض.وأعرب عن أمنياته في أن يشارك في فعاليات المعرض العام المقبل جميع دول العالم، مشيدًا بالتغطية الإعلامية للمعرض، الذي يضم أكثر من 600 ابتكار، التي تعد حافزًا وداعمًا لشباب المبتكرين والمخترعين، خاصة أنه من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 5 آلاف زائر.من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء مجتمع يبدع ويبتكر-في عيد العلم عام 2014 - للوصول إلى دولة اقتصادها قائم على الابتكار والمعرفة، مشيرًا إلى أن القيمة الكبرى لمصر هي الشباب وعقولها المتميزة التي نحرص على دعمها وتشجيعها منذ الصغر.وأضاف شوقي أن بنك المعرفة المصري - المشارك ضمن فعاليات معرض الابتكار- من الثروات المهمة التي تساعد على تحفيز الجيل الجديد على الابتكار وتنمية مهاراته، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد يهدف إلى خلق عقول مبتكرة ومتميزة، معربًا عن أمله في أن يكون جيل 2030 جميعهم من المبتكرين والمخترعين.يذكر أن الدورة الأولى لمعرض القاهرة الدولي للابتكار كانت قد عقدت في نوفمبر 2014 بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية، وأقيم الثانية في نوفمبر 2015 بقصر البارون، فيما عقدت الثالثة في قلعة صلاح الدين الأيوبي، والرابعة في أرض المعارض بمدينة نصر، ليتبوأ المعرض بذلك موقعه على خريطة المعارض الدولية كفاعلية علمية دولية تنظمها الأكاديمية.