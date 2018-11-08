وفد من الجايكا يزور مدرسة حوش عيسي اليابانية.. صور

زار وفد من منظمة الجايكا اليابانية ترافقه راندا لاشين من وحدة المدارس اليابانية، المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى في البحيرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدرسة وتقييم أنشطة التوكاتسو المفعلة بالمدرسة.

وتفقد الوفد الفصول الدراسية المختلفة لمتابعة حسن سير المنظومة التعليمية وتطبيق أنشطة التوكاتسو؛ وأشاد بأداء المعلمين داخل الفصل وحسن توظيف الموارد والخامات وبجودة المعروضات الطلابية داخل الفصول.





جدير بالذكر أن المدرسة المصرية اليابانية تعد أول مدرسة يتم افتتاحها في البحيرة وبدأ العمل بها بدءً من العام الدراسي الحالي في اطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية.





وتعرف انشطة التوكاتسو بأنها مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للارتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء.



