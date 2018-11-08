سقوط عصابة ضباط موقع التسوق الإلكتروني المزيفين.. يعرضون شقة وهمية للبيع كمصيدة.. ضبط 8 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة.. ويوهمون ضحاياهم بأن أموالهم مزورة ويستولون عليها

ضبط عصابة تخصصت فى النصب على المواطنين عبر موقع تسويق إلكتروني

العصابة تنتحل صفة رجال شرطة وتستولى على 718 ألف جنيه من صيدلى

أفراد العصابة يعترفون بنشاطهم على مواقع التسوق الإلكتروني

ويكون المتهم الأول مرتديًا الزى الأميرى مستقلين السيارة المضبوطة، وإيهامهم بتجارتهم فى النقد، وأن المبالغ المالية مزيفة، ويتم الاستيلاء عليها والهروب بها.





وأرشد الثانى عن سيارة ملكه يستخدمونها فى مراقبة وتأمين الطرق "تم ضبطها"، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة السرقة والمشغولات الذهبية قاموا بشرائها من متحصلات السرقة، والهاتف المحمول المستخدم فى التواصل مع الصيدلى.

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط عصابة تخصصت فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من خلال التواصل معهم عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، واستدراجهم لإتمام صفقات بيع وهمية منتحلين صفة رجال الشرطة.وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وملابسات البلاغ الذي ورد لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من "هشام. ص"، 42 سنة، صيدلى، باتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء شقة من خلال إعلان معروض على أحد مواقع التسوق الإلكترونى بمبلغ 718 ألف جنيه، والتوجه لمقابلته بذات اليوم أمام أحد المساجد بالحي الثالث بسيارته الخاصة وبرفقته صديقاه.وأثناء انتظاره، فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها بعض الأشخاص ادعوا أنهم ضباط مباحث بإدارة الأموال العامة وطلبوا المبلغ المالى وأخبروه أنها نقود مزيفة، واصطحبوه وأحد صديقيه داخل الميكروباص، واستولوا منهما على المبلغ المالى، وعقب ذلك هربوا.أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "محمد. ص"، 32 سنة، و"رجب. ى"، 29 سنة، عاطل، و"محمد. م"، 30 سنة، عاطل، و"صلاح. م"، 29 سنة، و"محمد. أ"، 35 سنة، عاطل، و"عبد الفتاح. س"، عاطل، 28 سنة، و"خالد. ى"، 27 سنة، عاطل، وله معلومات جنائية، و"عيد. س"، 42 سنة، عاطل.وعقب تقنين الإجراءات بإعداد عدة أكمنة، تم ضبطهم حال استقلالهم "ميكروباص" المستخدم فى ارتكاب الواقعة ملك وقيادة الثامن، وبحوزتهم 266 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية "11 غويشة - 2 سلسلة إسورة كبيرة- 3 خواتم - هاتف محمول".وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وانتحال صفة رجال الشرطة والاستيلاء على أموالهم، وذلك بالتواصل معهم من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى بعرض شقق سكنية للبيع واستدراجهم لإتمام صفقة البيع الوهمية ومقابلتهم منتحلين صفة رجال الشرطة.