محمد حسن: عمرو دياب نجم كل العصور.. فيديو وصور

كشف الفنان محمد حسن عن الأغاني التي يعتبرها الأقرب إلى قلبه ضمن ألبوم سلامات الذي طرحه قريبا، فقال: "أحب أغنية حبيت راجل لأنني أشعر بأنها فيلم قصير كذلك أغنية سلامات، وقد قررنا أن نسمي الألبوم بها لأن زوجة المنتج كانت تعاني من أزمة صحية وكان يريد المنتج أن يهديها لها والفكرة أعجبتها كثيرًا".



محمد حسن أوضح خلال استضافته بندوة "صدى البلد" ما أعجبه من ألبومات غنائية خلال الفترة الأخيرة وقال: "ألبوم الهضبة عمرو دياب رائع فهو نجم كل العصور كذلك ألبوم تامر حسني وايضًا ألبوم شيرين عبد الوهاب" .



ألبوم«سلامات» يضم 11 أغنية تعاون فيهم مع عدد كبير من كبار الشعراء منهم أيمن بهجت قمر و بهاء الدين محمد و أمير طعيمة وخالد تاج الدين ومحمد الأياتي وعمرو يحيي ومن الملحنين وليد سعد ومحمد رحيم وتامر عاشور و مدين وبلال سرور ومحمد حمزة ومن الموزعين أحمد إبراهيم وكريم عبدالوهاب وأحمد عبدالسلام وآثر عاشور والألبوم من إنتاج «اربيان ميوزيك» عمرو فاروق.