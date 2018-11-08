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أخبار العالم

كاليفورنيا تتصدر تويتر بعد إطلاق النار على ملهى ليلي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
منار نور
دشن عدد كبير من رواد "تويتر" في مصر والدول العربية، هاشتاج #كاليفورنيا؛ تزامنا مع حادث إطلاق النار داخل ملهى ليلي، في مدينة ثاوزند أوكس بالولاية ذاتها، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا بعد أن تفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وأعلنت الشرطة الأمريكية اليوم، الخميس، مقتل 13 مواطنا وإصابة 24 آخرين نتيجة الهجوم.

وجاءت إحدى التغريدات: "شو الفكرة من إنه خبر عن إطلاق نار في "بار"، لما تتمّ ترجمته للعربي يتحوّل لإطلاق نار في "ملهى ليلي"..؟؟"
#كاليفورنيا".
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