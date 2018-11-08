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حوادث

مباحث البحيرة تكشف لغز انتحار فلاح الدلنجات فى ظروف غامضة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من كشف غموض إقدام فلاح مقيم بعزبة سالم بالدلنجات بالبحيرة، على الانتحار فى ظروف غامضة، وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتوفى بالانتحار بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بعد زواج طليقته من رجل آخر، حيث كان يرغب فى عودة الحياة بينهما مرة أخرى.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات من المدعو "أحمد م ر" 73 سنة فلاح ومقيم عزبة سالم بقرية زهور الأمراء دائرة المركز، بوفاة نجله هانى 38 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، منتحرا، بداخل منزله بذات الناحية، بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة المذكور يرتدى كامل ملابسه، جلباب رصاصى اللون، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، يتدلى من حبل ملفوف حول عنقه ومعلق بسقف حجرة نومه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره، وجود اتساع بحدقة العين، وكدمة دائرية حول الرقبة وسبب الوفاه شنق كامل، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وبسؤال والده المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بقيام نجله بشنق نفسه بسبب مروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور وجه اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبمشاركة رجال وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتوفى بالانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب علمه بشروع طليقته بالزواج من آخر، حيث كان يرغب فى إعادتها إليه مرة أخرى.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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