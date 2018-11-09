ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على الضوابط الشرعية لاجتماع الرجل مع طليقته

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرجل لا يجوز له أن يختلي بامرأة أجنبية، لافتا إلى أن المطلقة التي انتهت عدتها تعتبر أجنبية لا يجوز لزوجها السابق أن يختلى بها.

وأضاف ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال سيدة مضمونة " هل يجوز لرجل زيارة طليقته ؟"، أن الرجل يجوز له أن يختلي بزوجته السابقة التي طلقها، في حالة إذا توافرت الشروط التي تبطل مفهوم الخلوة.

وأوضح أمين الفتوى أن شرط الخلوة أن يجتمعا الرجل وطليقته في مكان منفردين بحيث يأمن من أن يطلع عليهما أحد، مشيرا إلى أن السيارة ومكان العمل والمصعد لا تعتبر خلوة، وأيضا وجود الأبناء معهم لا يعتبر خلوة بشرط أن يكون الأبناء مدركين وليسوا أطفالا.
loading...

ترشيحاتنا

أول مذيع آلي يصدم العالم خلال بث تليفزيوني لوكالة شينخوا ..صور

وصفة طبيعية تقوي المناعة وتقضي على جميع الفيروسات

حلمي بكر لـ كارمن سليمان :ابحثي عن مدير أعمال لمدير أعمالك

بسبب حماته النكدية .. زوج يهرب من منزله ويفقد الذاكرة

الولادة القيصرية شبح يهدد المجتمع بنسبة وصلت 52%.. وبرلمانيون: معظم الأطباء تناسوا شرف المهنة لتحقيق الأرباح

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

غادة عجمي تكشف لـ صدى البلد أسباب تراجعها عن مشروع قانون النقاب

500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

النجم التونسي يهزم الوداد المغربي ويتأهل للمربع الذهبي للبطولة العربية

لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو

وزير الرياضة يتوجه إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو
نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟