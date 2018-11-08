5 حيل غريبة لها مفعول السحر فى تنظيف المنزل بسرعة لا تتوقعينها

5 زيوت عطرية لها مفعول السحر فى مساعدتك فى مهامك المنزلية والتنظيف بسرعة لا تتوقعينها فهى تساعد على التنظيف وإزالة الروائح المزعجة فى البيت بسربعة لا تتوقعينها إليك أغربها يقدمها موقع "powerofpositivity.com "



1. تعزيز رائحة ملابس طفلك .. أضيفى بضع قطرات من زيت اللافندر فهى تساعد على إبقاء الطفل هادئًا ويعد اللافندر من الزيوت العطرية غير سامة والطبيعية وتدوم لفترة أطول.



2. تنظيف السجاد .. تحتوى معظم منتجات التنظيف على العديد من المواد الكيميائية الضارة خاصة الأنواع التى تستخدم لتنظيف سجادتك فإذا كنت تريد طريقة أكثر ملاءمة للأرض لتنظيف سجادتك اخلطي كوبين من صودا الخبز مع زيت شجرة الشاي وlemongrass. بمجرد الانتهاء من إنشاء الخليط المثالي بالنسبة لك، قومي برشها على السطح بأكمله الذي ترغبين في تنظيفه. واستخدم الفرشاة أو الإسفنج للتأكد من استقرار الخليط في سجادتك، اتركيه هناك لمدة ساعتين على الأقل.



3. تنظيف المطبخ والحمام .. لتنظيف البكتريا فى المغطس أضيفى بعض قطرات من زيت البرتقال وزيوت الخزامى وإكليل الجبل مع تدليك المنطقة المراد تنظيفها، وستدهشين بالنظافة.



4. السيطرة على النمل .. يمكن أن يساعد زيت القرفة في الاعتناء بهذه المشكلة، هذا الزيت يقوم بالقضاء على النمل عن طريق خلط 10-20 قطرات من الزيت في أوقية قليلة من الماء ورش المنطقة المصابة، سوف تتخلص من أي حشرات مزعجة وأي جراثيم سيئة قد تأتي معها.



5. تنظيف دش الاستحمام .. يعد دش الاستحمام أكثر المناطق عرضة للبكتريا والجراثيم والمرهقة للمرأة ويمكن تنظيفه بسهولة عن طريقه ملء وعاء بالماء الدافئ وإضافة أربع قطرات من كل من زيت شجرة الأوكالبتوس وزيت شجرة الشاي وقومى برش الدش ودعكه وستدهشين بالنتيجة.