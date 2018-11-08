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تعليم

خالد قبيصي: أفكار خارج الصندوق لتطوير التعليم بالإسماعيلية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
انجي هيبة
شارك الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم ، في فعاليات اختيار الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس الثانوية علي مستوى المديرية، و انتخابات المكتب التنفيذى للمرحلة الثانوية علي مستوى المديرية بمدرسة 25 يناير الثانوية بنات، اليوم الخميس، في حضور الأستاذ عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية و فلك الديب مدير عام الخدمات التربوية.

تمت الانتخابات في حضور 63 طالبا وطالبة علي مستوى المحافظة وترشح منهم 16 علي جميع المناصب المختلفة منها 4 طلاب علي منصب الأمين وهم: زياد أحمد عصام وحسام مجدى محمد وعبد الرحمن شحته محمد فيما ترشح علي منصب الأمين المساعد عبير سعيد إبراهيم.

وقد أجريت الانتخابات فى جو من الهدوء والشفافية بإشراف جودة محمد جودة موجة عام التربية الاجتماعية ومحمد سعيد كيلاني مدير الاتحادات الطلابية.

وقد فاز بمنصب أمين اتحاد الطلاب عبد الرحمن شحته مدرسة فنارة الزراعية، فيما فاز بمنصب الأمين المساعد عبير سعيد إبراهيم.

وقال الدكتور خالد خلف سأقوم بإعداد دورات للتنمية البشرية في مجال إعداد القيادات الطلابية " قادة المستقبل " مؤكدا ان أهم أولوياته هو الاستماع لمطالب واحتياجات الطلاب وفق نظام التعليم والقوانين واللوائح قائلا بابي مفتوح لجميع طلابنا.

واكد انه حريص علي حضور اجتماعات الاتحادات الطلابية مشيرا الي أهمية وجود جدول أعمال بما يتفق مع اللوائح والقوانين المنظمة لخطة الاتحادات الطلابية.

وأشار الي ان هناك أهمية كبري الي ان تكون هناك مبادرات منها أن يقود الطلاب المديرية والإدارات والمدارس فى إطار إعداد جيل قادر علي القيادة.

واختتم لدية ثقة في أن يتقن الجميع مهارة إدارة الاجتماعات حتي تكون مثمرة وهادفة قائلا لديه أمل وثقة في ان تكون هناك أفكار خارج الصندوق من أجل أن نحقق التطوير المنشود فى التعليم بالإسماعيلية معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الانتخابات

من جانبه قال عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية والرائد العام لاتحاد طلاب أن القيادة السياسية تهتم بالشباب وأن الطلاب هم الأمل في المستقبل و نسعى الي غرس القيادة فى الطلاب من خلال منحهم الثقة من أجل تطوير التعليم والوصول الي تحقيق الأمل المنشود في خطة التطوير الإسماعيلية.
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