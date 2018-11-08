ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلماني: لقاءات الشباب بالقادة خلال المنتدى أثقلت خبراتهم .. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:14 م
سمير البطيخي، عضو
سمير البطيخي، عضو مجلس النواب
ندى فتح الله
قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة 5000 شاب من مختلف الدول العالمية في منتدى شباب العالم الذي عقد على أرض شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، يمثل طاقة إيجابية كبرى لهم للاستمرار في دفع عجلة الإصلاحات لتقدم مجتمعاتهم.

وتابع "البطيخي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى، اليوم، الخميس، أن اللقاءات التي جمعت بين القادة والشباب، يثقل من خبراتهم في العديد من الجوانب، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأفاد أن إعلان أسوان عاصمة للشباب العربي والإفريقي، وانعقاد لقاء بينهم خلال عام 2019، يعد تواصل كبير وهام بين فيما بينهم، ويشير إلى بناء جسور شراكة وامتداد أواصر التعاون المثمر فيما بينهم.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة تخفيض رواتب الموظفين

في زيارة مفاجئة لمنتدى شباب 6 أكتوبر.. وزير الرياضة يقيل المدير التنفيذي

رسالة دعم جديدة من الفيفا لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي فى النهائى الأفريقى

حكاية شاب أسواني ذهب لاستخراج بطاقته ليكتشف أنه سوداني وولد في الخرطوم

الإفتاء ينتقد فتوى داعشية لقطع رؤوس المسيحيين ومصابي متلازمة داون

قرارات حاسمة لإدارة الإسماعيلي بعد الخسارة من وادي دجلة

كندا تعتذر عن رفض استقبال يهود هاربين من ألمانيا

7 أيام تفصل الـ فيفا عن خصم 24 نقطة من الزمالك

احترس هذه العادات اليومية تصيبك بالبواسير

تعزيزات أمنية رفيعة المستوى استعدادا لمباراة الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا

الرئيس التونسي ملوحاً بالاستقالة: أنا مش بوسطجي

شاهد.. اشتباك بين ترامب وأحد المراسلين داخل البيت الأبيض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فيديو

برلماني: لقاءات الشباب بالقادة خلال المنتدى أثقلت خبراتهم .. فيديو
السبسي: سأواصل ممارسة صلاحياتي كرئيس.. ولا خصومة مع الحكومة.. فيديو
القوات المسلحة تنشئ تجمعًا حضاريا جديدا بوسط سيناء.. فيديو
انخفاض سعر الطماطم بالأسواق 70% .. فيديو
فيديوجراف| الدب المحارب أصوله سورية وشارك بالحرب العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟