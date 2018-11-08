برلماني: لقاءات الشباب بالقادة خلال المنتدى أثقلت خبراتهم .. فيديو

قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة 5000 شاب من مختلف الدول العالمية في منتدى شباب العالم الذي عقد على أرض شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، يمثل طاقة إيجابية كبرى لهم للاستمرار في دفع عجلة الإصلاحات لتقدم مجتمعاتهم.



وتابع "البطيخي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى، اليوم، الخميس، أن اللقاءات التي جمعت بين القادة والشباب، يثقل من خبراتهم في العديد من الجوانب، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.



وأفاد أن إعلان أسوان عاصمة للشباب العربي والإفريقي، وانعقاد لقاء بينهم خلال عام 2019، يعد تواصل كبير وهام بين فيما بينهم، ويشير إلى بناء جسور شراكة وامتداد أواصر التعاون المثمر فيما بينهم.