حكايات من منتدى الشباب.. أوركسترا المكفوفات لصدى البلد: أول مرة حد يحس بينا وربنا يبارك في الرئيس.. قدمنا عروضا في دول كثيرة ونتمنى التوظيف.. معروفين بره أكتر من مصر ووزارة الثقافة بهدلتنا..فيديو وصور

فرقة أوركسترا النور والأمل للمكفوفات :



- سعداء بمشاركتنا في المنتدى.. متفاءلون وأول مرة حد يحس بينا



- إحدى العضوات: كان نفسي أقابل الرئيس



- بيننا 12 عازفة متزوجين ولديهم أطفال



- وزارة الثقافة بتبهدلنا في السفريات، نتمنى التوظيف بنسبة 5 % في الحكومة



وعن أجر الحفلات قالت أن أكثر حفلة تقاضينا فيها 40 ألف جنيه من الأمم المتحدة في دار الأوبرا في المسرح المكشوف، فيما

يتم إنفاق أكثر من 104 آلاف جنيه شهريا، والشهر الماضي تم إنفاق 130 ألف جنيه تكلفة العازفات، أما الأجر فيتم صرف 1200 جنيه شهريا لكل عازفة و2000 أو أكثر لكل معلمة، في الحفلة 200 جنيه، بمتوسط إقامة 4 حفلات في الشهر



واختتمت حديثها قائلة:" كان نفسنا نقابل الرئيس لأننا محتاجين دعم مادي ومقر نقدر نكمل فيه".





من ناحية أخرى أعربت إحدى عازفة الطرونبيط بفريق نور الأمل للمكفوفين، عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى هذا العام قائلة: فخر كبير ودفعة قوية من الرئيس للأمام.

وأكدت عازفة الطرونبيط المكفوفة، أن الرئيس السيسي يعمل على دعم جميع متحدي الإعاقة ومهتم بهم، وطالبته بتوفير فرص عمل جيدة لهم.

من جانبها، وجهت جيهان، عازمة الكامنجا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:" كان نفسي أقابل الرئيس في المنتدى، وعندي طلب نفسي يوصله أنا نظري ضعيف جدا جدا وأعمل عازفة بفرقة النور والأمل وأعمل إخصائية اجتماعية في إحدى المدارس ويتطلب عملي النظر في جهاز الحاسب الآلي كثيرا والذي أثر سلبا على نظري وأزاده ضعفا ولا أستطيع ترك العمل نظرا لظروفي المادية الصعبة ولدي 4 أبناء منهم طفلي الصغير يعاني من مرض خطير في القدم وعلاجه يتطلب نقودا كثيرة ومش عارفة أعمل إيه وحالة ابني تدهور".

من جانبها، وجهت جيهان، عازمة الكامنجا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:" كان نفسي أقابل الرئيس في المنتدى، وعندي طلب نفسي يوصله أنا نظري ضعيف جدا جدا وأعمل عازفة بفرقة النور والأمل وأعمل إخصائية اجتماعية في إحدى المدارس ويتطلب عملي النظر في جهاز الحاسب الآلي كثيرا والذي أثر سلبا على نظري وأزاده ضعفا ولا أستطيع ترك العمل نظرا لظروفي المادية الصعبة ولدي 4 أبناء منهم طفلي الصغير يعاني من مرض خطير في القدم وعلاجه يتطلب نقودا كثيرة ومش عارفة أعمل إيه وحالة ابني تدهور".

نبضات قلوبهن تتسارع، لحظات ويعتلين المسرح، أكثر من 5000 آلاف شاب من حول العالم ينتظروهن داخل القاعة، يترأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانهن ينير طريقهن للمنصة، يعزفن بأناملهن بكل ثقة بقلوب يملؤها الأمل والطموح، لتتعالى أصوات التصفيق لفرقة أوركسترا النور والأمل للمكفوفات خلال حفل ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ.ثلاثة وأربعون فتاة كفيفة، استطعن بموهبتهن وإيمانهن أن يعزفن مقطوعاتهن الموسيقية في منتدى شباب العالم، الإصرار والعزيمة قادتهن إلى تلك اللحظة، ليقدمن عروض "رقصة السيف - زوربا – الهندية – فيها حاجة حلوة" لتنال إعجاب العضور وينهالو عليهم بالتصفيق الحار.بعيون مدمعة من الفرحة، وأنفس متقطعة من السعادة، تستجمع "جيهان" إحدى عضوات الفرقة قائلة :" أول مرة أشارك في المنتديات وسعيدة جدا بمشاركتي"، مشيرة أنها سبق لها العزف أمام الرئيس في حفل مسبقا يوم المرأة المصرية بفندق الماسة وقدمت عرضا أمامه.وبالكاد استجمعت نجاة رضوان المدير التنفيذي لمعهد موسيقى النور والأمل، كلماتها بعد انتهاء العرض، معربة عن سعادتها للمشاركة واهتمام الرئيس السيسي بذوي الاحتياجات ومنهم المكفوفين وإصراره على مشاركتهم، مؤكدة أنه لأول مرة يتم الاهتمام بهم.وبعيون تملؤها الفخر وكلمات تحمل الاصرار بداخلها، استكلمت حديثها قائلة:" التقينا الرئيس من قبل في حفل المرأة المصرية وكرمنا واتصور معانا وكان أول مرة وأشاد بنا قائلا: أنا فخور بيكم.وأوضحت أن معهد النور والأمل يدرس به 100 عازفة وتشارك في الفرقة 43 كفيفة أوركسترا تقدمن العروض، و تتم الدراسة به بدءا من الصف الأول ابتدائي وحتى الثانوية العامة ويحصلون على شهادة ثانوية موسيقية إضافة إلى شهادة الثانوية العامة، مضيفة أن الفرقة شاركت بعروض في بلدان متعددة منها " الصين – أستراليا - - أستراليا – كندا – النمسا – السويد - لندن – الكويت – المغرب – المجر – مالطا – فرنسا 3 مرات – النمسا 3 مرات – ألمانيا 3 مرات – سويسرا مرتين – أسبانيا مرتين – الهند" وغيرها من البلدان الأخرى، وتابعت قائلة:" إحنا معروفين في الخارج أكتر من مصر" .وأعربت عن سعادتها بترحيب المشاركين بالفرقة في منتدى الشباب، مشيرة إلى أن هناك الكثيرون كانوا لا يعرفون الفرقة ولا يسمعون عنها، والفضل يرجع لله وللرئيس السيسي الذي أتاح لهم المشاركة.تحلم الفرقة بالتوسع في حفلاتهن داخل وخارج مصر، وبخصوص سفرهن والإجراءات التي يتبعنها، قالت نجاة أن وزارة الثقافة تشارك معهم في بعض الحفلات ولكن يجدن صعوبة كبيرة في إنهاء السفر بسبب الروتين المتبع من قبل الوزارة، قائلة: "وزارة الثقافة جامدة معانا وبيطلع روحنا وإحنا مسافرين. وبهدلونا في سفرية الصين"من ناحية أخرى وجهت الشكر لوزيرة التضامن غادة والي : قائلة: "بتساعدنا كتير في كل حاجة ودفعتلنا نص تذاكر السفر في سفرية الصين.. ربنا يباركلها بس نفسي وزارة الثقافة تبقى مرنة معانا شوية في السفريات".