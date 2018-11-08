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ثقافة

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
علاء المنياوي
نظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة ذكرى مولد الأمير صاحب القصر والتي تحل غدا الجمعة 9 نوفمبر.

وقال د. ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، إن الاحتفالية تضمنت جولات إرشادية للجمهور داخل قاعات المتحف بمرافقة أمينة المتحف هدير عادل، كما تم تنظيم مسابقة بجوائز عينية لمن يحملون نفس تاريخ ميلاد الأمير، حيث تم تسجيل أسماء المشاركين في الجولات، وفي نهايتها تم عمل سحب وتوزيع الجوائز على الفائزين، وهي عبارة عن بعض نباتات الصبار وتذاكر مجانية للتصوير.
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور
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