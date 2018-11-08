الحكومة: لا توقف لقرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بتوقف إصدار وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنها حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، مُشيرةً في ذلك إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي، والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين.
وأشارت الوزارة إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، مُوضحةً أن جميع الخطوات التنفيذية للمشروع تسير بشكل منتظم.
وقالت إنه تم تشكيل الموارد البشرية التي تضم الأطباء والتمريض والعاملين الذين سيقومون بتشغيل النظام في الــ 5 محافظات الأولى التي سيتم إطلاق المشروع بها، وهى بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، على أن تكون البداية بمحافظة بورسعيد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط التابع لها (27923754).
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنها حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، مُشيرةً في ذلك إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي، والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين.
وأشارت الوزارة إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، مُوضحةً أن جميع الخطوات التنفيذية للمشروع تسير بشكل منتظم.
وقالت إنه تم تشكيل الموارد البشرية التي تضم الأطباء والتمريض والعاملين الذين سيقومون بتشغيل النظام في الــ 5 محافظات الأولى التي سيتم إطلاق المشروع بها، وهى بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، على أن تكون البداية بمحافظة بورسعيد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط التابع لها (27923754).