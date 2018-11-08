النقاد الرياضيين تعلن موعد الانتخابات الجديدة

قرر المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة محمد شبانة، فتح باب الترشح للانتخابات الجديدة للمكتب التنفيذي للرابطة يوم السبت 24 نوفمبر من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا لمدة 5 أيام على أن يتم غلق باب الترشح يوم 28 نوفمبر الساعة 12 ظهرا.



وتقام الانتخابات يوم 19 ديسمبر بالدور الرابع بنقابة الصحفيين من الساعة 4 حتى الساعة 7 ويمكن المد حتى الثامنة مساء حسب رؤية اللجنة الانتخابية.