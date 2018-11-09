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برلمان

برلمانية توضح المواد الخلافية بقانون الجمعيات الأهلية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
أمينة الدسوقى
قالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ستقوم بإعداد تعديلات على القانون وسيتم عرضها فى حوار مجتمعى للخروج بتوصيات، يتم صياغتها وعرضها على البرلمان.

وتابعت الهوارى فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن أبرز المواد الخلافية، ما يتعلق بآليات تأسيس الجمعيات الأهلية، وأنشطتها والرقابة عليها، وتمويلها، وإنشاء المقرات، والعقوبات التي توقع على من يخالف القانون حيث تنص المادة 54 على أنه عند إنشاء الجمعية الأهلية لابد من سداد مبلغ لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه، وهو ما يختلف عن قانون عام 2002 الذي كان ينص على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، مؤكدة أن تكلفة إنشاء فرع تعد كبيرة جدا وخاصة أن الجمعيات الأهلية تقوم على العمل التطوعى.

وأضافت النائبة أن عقوبة التجريم والحبس، تعد سالبة للحريات بقانون الجمعيات الأهلية، حيث تنص المادة 88، على أنه "يُعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها".

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم 70 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكًا في التنمية، وفي بناء الدولة.
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