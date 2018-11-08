حكايات في المنتدى.. ملك قبيلة من مالاوي يكشف عن قوة عصاه الخشبية وسبب ارتدائه ملابس من جلود الأسود والسحالي.. فيديو وصور

- ملك قبيلة "نجوني ماسيكو" من مالاوي خلال حضوره لمنتدى شباب العالم يتحدث لصدى البلد:



- العصا مكتوب عليها "ملك ملوك" وتعني القوة الخارقة التي تتمثل في مكنونها.



- أزياء الملك يجب أن تكون من جلود الأسود والسحالي



- نحب مصر ونحترم العلاقات الطيبة بين الشعبين ونقدر ما يقوم به السيسى فى بلادنا



- سأنقل ما تعلمته من منتدى شباب العالم بمصر إلى مالاوي وأحث الشباب على المشاركة به



- الرئيس السيسي يتمتع بروح الشباب بأفكاره المتميزه







من بين آلاف الحضور يجذب أنظارك من على بعد، ومن داخل محيط إقامة منتدى شباب العالم 2018 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ، يقف الشاب المالاوي بزيه المتميز، واثق الخطى، غير مباليا بأعين المتواجدين من تعجب واستغراب، ليشارك أحد المتواجدين في منتدى شباب العالم برؤية جديدة لمفهوم حديث بملابسه التي كان يرتديها خلال حضوره للمنتدى.





تواجد المالاوي بولارد ماسوتي جوماني ملك قبيلة "نجوني ماسيكو"، داخل محيط إقامة منتدى شباب العالم، مرتديا زيا غير تقليدي يتكون من "تاج على رأسة و وشاحا على كتفه، ويمسك في يده عصا مرصع عليها علامات ، الغريب ليس في الملابس التي يرتديها ولكن تمثل في المصنوع منه هذه الأشياء.



يدفعك فضولك للاقتراب منه، للنظر والتمعن في أزيائه ومقتنياته، و بمجرد تفكيرك للمس عصاه، ينهيك عن الاقتراب منها قائلا:" ممنوع اللمس"، لتكتفي بالنظر فقط إليها عن بعد



و أوضح الملك المالاوي في حواره لـ موقع صدى البلد الإخباري، أن هذه الأزياء تدل على توليه حكم مملوكة تدعى "نجوني ماسيكو"، مشيرا أن هذه الملابس مصنوعة من جلود الأسود والسحالي، ولا يمكن ارتداؤها إلا إذا كانت مصنوعة من هذه الجلود لأن هذا فلكلور شعبي في القبيلة التي يحكمها.



وأضاف خلال كلماته عن تفاصيل مثيرة عن الكلمات المرصعة على العصا التي بحوزته قائلا:" ان العصا مكتوب عليها اسمه "ملك ملوك وتعني في قبيلته القوة الخارقة التي تتمثل في مكنون العصا.



واشار "نجوني ماسيكو"، الى ان منتدى شباب العالم يمثل له الكثير وتواجده وإلقاء كلمة أمام رئيس يملك العديد من المهارات العقلية المبهرة مثل عبد الفتاح السيسي" يعد نجاحا كبيرا لمملكتة ومالاوي بالكامل.



وأكد أنه سينقل ما تعلمه من خبرات في المنتدى إلى بلاده وسيحث جميع الشباب على المشاركة فيه، لما له من تأثير إيجابي في فكر وثقافة الشخصية، وطالب بلاده بإقامة مثل هذه المنتديات لما تثريه من نجاح فكري وتبادل للثقافات الأخرى والتعرف عليها.



و وجه الملك المالاوي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والشباب المصرى المشارك فى المنتدى، وتابع قائلا:" سعيد للمشاركة فى هذا المحفل العالمى للمرة الثانية على التوالى، وأتشرف بأصدقائى المصريين، وأتوجه بالشكر إلى السفير المصرى لدينا ماهر العدوى الذى استطاع أن ينقل إلينا مشاعر الشعب المصرى الطيبة نحون"



واستطرد قائلا:" نحن فى مالاوى نحب مصر ونحترم العلاقات الطيبة بين الشعبين، وما يقوم به السيسى فى بلادنا نقدره جدًا"



