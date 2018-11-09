برلماني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم التقدم السريع للدولة

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن النمو السريع للصادرات يحقق النمو الاقتصادي للدولة ويهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع ، مشيرا إلى أهمية التقليل في حجم الواردات، والتي تمثل عبئا علي الدولة المصرية.



وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أن تحويل مصر من دولة مستوردة لدولة منتجة سيساهم في حل الكثير من المشاكل أهمها الفقر والبطالة والذان يمثلان عائق كبير في تحقيق التنمية والتقدم.



وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم التقدم السريع للدولة دون استغراق كم كبير من الزمن، لذلك من المهم دعم الشباب للعمل في هذه المشروعات، واهتمام الدولة بها.



كانت وزيرة التخطيط والمتابعة قد أشارت إلى أن مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، كشفت انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14% خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 33.4% خلال نظيرتها من العام الماضي 2017/2018، إضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 13.2%.

