تفاصيل التحاق 500 جندي بالجيش الإسرائيلي من 36 دولة وليسوا يهودًا

ذكرت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلى اليوم، الخميس، أن 500 جندي التحقوا بالجيش الإسرائيلى خلال مراسيم احتفالية جرت في القاعدة العسكرية "ألون" في شمال إسرائيل.



وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الجنود البالغ عددهم 500 جندي، حضروا من 36 دولة، وليسوا يهودًا.



وقالت القناة إن الجنود تلقوا التدريبات الأساسية، التي تؤهلهم لأن يصبحوا جنودا في سلاح المشاة بالجيش الإسرائيلي.



وأضافت السابعة أن الجنود تلقوا معلومات أساسية عن دولة إسرائيل، وعن تاريخ الجيش الإسرائيلي خلال هذه الدورة، مشيرة إلى أن غالبية الجنود الذين تم تخريجهم حضروا من 36 دولة، وغالبيتهم من أديان أخرى.