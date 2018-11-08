أمين البحوث الإسلامية يتفقد مبنى المجمع بمدينة نصر

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محي الدين عفيفي مبنى المجمع بمدينة نصر بعد تجديده وخلال تسلم اللجان الفنية المختصة للأدوار المختلفة ومتابعة البنية التحتية وأجهزة التشغيل المختلفة.



استمع الأمين العام خلال جولته داخل المبنى، لشروحات المختصين حول غرف التحكم والمراقبة لأجزاء المبنى المختلفة، كما تعرف على تقسيمات مكاتب الموظفين والقاعات البحثية والمكتبة وقاعات الاجتماعات.



كما تفقد الأمين العام -أيضا- أماكن استقبال الطلاب الوافدين المخصصة لتقديم الخدمات لهم، كما اطمأن على مداخل ومخارج المبنى.