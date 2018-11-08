الحكومة: لن نستورد بترولا من إيران ولا نتعاون معها

نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وبعض كالات الأنباء العالمية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام مصر استيراد بترول من إيران.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مُؤكدةً على عدم استيراد مصر أي بترول خام أو منتجات بترولية من إيران، وأنه لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات عارية تمامًا من الصحة.



