الحكومة: لن نستورد بترولا من إيران ولا نتعاون معها

نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وبعض كالات الأنباء العالمية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام مصر استيراد بترول من إيران.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مُؤكدةً على عدم استيراد مصر أي بترول خام أو منتجات بترولية من إيران، وأنه لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات عارية تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيراني، وإنما يتم استيراد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من الكويت والعراق والسعودية للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من الخام.
وتابعت الوزارة أن متوسط الإنتاج الحالي من الزيت الخام والمتكثفات البترولية تبلغ نحو 660 ألف برميل يوميًا.
وفي النهاية أهابت الوزارة بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.