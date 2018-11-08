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بين الناس

استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة لإزالة الاشغالات بميدان المطرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
كريم ناصر
قاد اليوم صادق على عبد المقصود رئيس حى المطرية حملة إشغالات على شارعي الحرية وميدان المطرية وعاونه فيها شرطة مرافق الحى وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية والأسواق وتم خلالها رفع الإشغالات وإزالة تند محلات مخالفة وتم تحرير محاضر مخالفات وتم تسليم الحرز مخزن الحى.

وبدأ عبد المقصود رئيس حى المطرية حملة لرفع الإشغالات من شارعي "الحرية و ميدان المطرية"، وذلك بمعرفة إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى ومعاونة قسم شرطة المطرية.

جاء ذلك استجابة لما نشره موقع "صدى البلد" الإخبارى في خدمة شكاوى المواطنين من انتشار القمامة والمخالفات وتعديات أصحاب المحلات على شارعى الميدان والحرية.

وطالب المسئولون بالحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحى وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم اقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضارى حفاظا على المظهر الحضارى للحى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة لإزالة الاشغالات بميدان المطرية
استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة لإزالة الاشغالات بميدان المطرية
استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة لإزالة الاشغالات بميدان المطرية
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