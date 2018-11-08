ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. السفير المصري الجديد بإسرائيل يقدم أوراق اعتماده في تل أبيب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:24 م
عزمي وريفلين
عزمي وريفلين
أحمد قاسم
قدم السفير المصري الجديد لدى إسرائيل، خالد محمود عزمي، اليوم، الخميس، أوراق اعتماده رسميًا لدى الرئيس الإسرائيلي، روبي ريفلين، ليكون بذلك لسفير المصري السابع لدى إسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام.

وأكد عزمي، خلال لقائه ريفلين، التزام مصر بتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط الذي يعد المدخل الأوحد لتحقيق استقرار مستدام يسمح بتحقيق الرخاء لجميع شعوب المنطقة.

وقال إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه قبل أربعين عامًا، نجح في تخفيض حدة التوتر في المنطقة وأصبح أحد دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجدد عزمي التأكيد على الأهمية القصوى لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك عبر سرعة رؤية حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار لجميع دول المنطقة بلا استثناء.
شاهد.. السفير المصري الجديد بإسرائيل يقدم أوراق اعتماده في تل أبيب
شاهد.. السفير المصري الجديد بإسرائيل يقدم أوراق اعتماده في تل أبيب
loading...

ترشيحاتنا

صورة كيم كاردشيان تحصد 2 مليون likes

الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

ارتفاع قتلى هجوم كاليفورنيا إلى 13 شخصا

كندا تعتذر عن رفض استقبال يهود هاربين من ألمانيا

صدمة .. محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب بالجولة الرابعة لأبطال أوروبا

تعرف على توقعات محمود أبو الدهب لسيناريوهات لقاء الأهلي والترجي .. غدًا

دجلة يكشف قرب انتقال محمد محمود للأهلي في يناير

شاهد.. الإثيوبي تيسيما يصل تونس لإدارة مباراة الأهلى والترجى

السبسي: سأواصل ممارسة صلاحياتي كرئيس.. ولا خصومة مع الحكومة.. فيديو

الفيفا يحذر الأهلى قبل صدام إياب نهائى إفريقيا أمام الترجى

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

نائب وزيرالتخطيط : صندوق مصر السيادى يرى النور نهاية العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فيديو

برلماني: لقاءات الشباب بالقادة خلال المنتدى أثقلت خبراتهم .. فيديو
السبسي: سأواصل ممارسة صلاحياتي كرئيس.. ولا خصومة مع الحكومة.. فيديو
القوات المسلحة تنشئ تجمعًا حضاريا جديدا بوسط سيناء.. فيديو
انخفاض سعر الطماطم بالأسواق 70% .. فيديو
فيديوجراف| الدب المحارب أصوله سورية وشارك بالحرب العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟