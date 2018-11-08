شاهد.. السفير المصري الجديد بإسرائيل يقدم أوراق اعتماده في تل أبيب

قدم السفير المصري الجديد لدى إسرائيل، خالد محمود عزمي، اليوم، الخميس، أوراق اعتماده رسميًا لدى الرئيس الإسرائيلي، روبي ريفلين، ليكون بذلك لسفير المصري السابع لدى إسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام.



وأكد عزمي، خلال لقائه ريفلين، التزام مصر بتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط الذي يعد المدخل الأوحد لتحقيق استقرار مستدام يسمح بتحقيق الرخاء لجميع شعوب المنطقة.



وقال إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه قبل أربعين عامًا، نجح في تخفيض حدة التوتر في المنطقة وأصبح أحد دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط.



وجدد عزمي التأكيد على الأهمية القصوى لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك عبر سرعة رؤية حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار لجميع دول المنطقة بلا استثناء.