عمرو خليل لـ صدى البلد: جلسة السوشيال ميديا كانت صعبة وتوصيات منتدى الشباب قيد التنفيذ

أكد الإعلامى عمرو خليل الذى أدار جلسة "طاولة مستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها" خلال منتدى شباب العالم الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ، أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدارته للجلسة أسعده كثيرا، لافتًا إلى أن الجلسة كان بها 18 متحدثا على رأسهم الرئيس، وكان الموضوع صعبا خاصة أن مدة الجلسة 90 دقيقة فقط بالإضافة لأهمية الموضوع بالنسبة للناس وهذا شيء أفتخر به.



وأضاف "خليل" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "تم اختيارى من قبل المنظمين للمنتدى وبدأت فى التواصل مع شباب البرنامج الرئاسى، وقمت بالتحضير للجلسة بمساعدة المنظمين الذين قاموا بتجهيز الضيوف ولديهم الخلفيات الجيدة عن الحضور والموضوع الذى سنتناقش فيه ونسقت معهم كل شيء".



وأشار خليل إلى أن المنتدى ناجح بشكل كبير مضيفا: "هذه مشاركتى الثانية فى منتدى شباب العالم على التوالى وهذه الدورة مهمة جدًا لأن عدد الحضور أكبر، والخبراء والمتحدثون الأجانب الذين حضروا من كل دول العالم لينقلوا لنا خبراتهم إضافة كبيرة جدًا ظهرت فى جلسة السوشيال ميديا".



وأوضح أن توصيات المؤتمر مهمة وعلى رأسها فكرة تدريب الشباب الأفريقى ضمن برنامج التأهيل الرئاسى للشباب وكذلك اختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي عام 2019، ونموذج محاكاة للقمة العربية الأفريقية، والحد من الاستخدام الجائر للمياه، ومجلس الوزراء تحرك بالفعل وكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات وسيكون لها أثر إيجابي.