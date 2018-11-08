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مرأة

شوربة سحرية لإنقاص الوزن الزائد في شهر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، شوربة التخسيس السحرية، التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد، حيث يتم تناول كوب واحد في الصباح منها والتي تجعل الإنسان غير مقبل على الطعام، كما انها تحتوى على جميع المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم وفي ذات الوقت تنقص الوزن حوالي 4 كجم في الشهر.

المقادير:
-ورق عنب طازج أو محفوظ.
- قشر تفاح
-قشر رمان
-عروق الخرشوف
-جزر، فلفل أخضر
-فجل أفرنجي وطماطم بصل
-ثوم
-كمون
- نعناع، زعتر، بقدونس، وكرفس

طريقة التحضير:
1- تخلط هذه الخلطة بنسبة معقولة وتوضع في إناء وتكمل بالماء وترفع على النار قليلًا ثم يؤخذ الخليط ويضرب في الخلاط ويضاف إليه عصير الجريب فروت أو البرتقال أو حتى الليمون.

2- يتم تناول كوب كبير منه يوميًا بدلا من الوجبة الرئيسية.
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