طلب إحاطة لوزير التموين بسبب الحذف العشوائي من البطاقات

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين؛ بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات بشكل عشوائي دون الرجوع لضوابط أو قواعد يُستند إليها في عملية الحذف.





وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان، أن هناك الكثير من الشكاوى الواردة إليه بشأن هذه الأزمة والتي تفيد بحذف المواطنين من البطاقات على الرغم من تحديثهم للبيانات، وأنهم- وفقا للتعليمات الوزارية والقواعد المتبعة- من الفئات الأكثر احتياجا والمستحقة للدعم، ولكنهم فوجئوا بحذف بعض الأفراد دون سابقة إنذار.





وطالب "عبد الجواد"، بفتح باب التظلمات وإعادة فتح باب تحديث البيانات مرة اخرى، مشددًا على ضرورة ان يتم الانتهاء من قاعدة البيانات؛ حتى لا يتم حذف المستحقين للدعم، وفى نفس الوقت استثناء الفئات غير المستحقة.



