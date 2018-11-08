رئيس حزب جزائري يطالب بتمديد ولاية الرئيس بوتفليقة لمدة عامين

طالب موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بتمديد فترة ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عامين تشكل مرحلة انتقالية، مبررا هذا الطلب بعزوف الجزائيين عن الانتخابات.



ودعا تواتي، في تصريحات له اليوم السياسيين إلى عقد مؤتمر وطنية من أجل الاتفاق على تمديد فترة ولاية الرئيس بوتفليقة شرط تطبيق ما سيقرره المؤتمر، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية.



وطالب تواتي بضرورة تعديل الدستور عبر حوار شامل يشارك في صياغته كل طوائف المجتمع.



وقال تواتي إن "المعارضة السياسية في البلاد فشلت في تقديم مرشح توافقي يقدمونه في رئاسيات 2019 وكل تصريحاتهم بهذا الشأن كلام من أجل الكلام فقط، لا سيما أن كل التجارب أثبتت ذلك".



واعتبر تواتي أن التركيز على الكيفية التي أبعد بها رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) السابق، السعيد بوحجة، وكذا الطريقة التي انتخب بها خلفه معاذ بوشارب، تسطيح للنقاش السياسي.

