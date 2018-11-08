ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس حزب جزائري يطالب بتمديد ولاية الرئيس بوتفليقة لمدة عامين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
أ ش أ
طالب موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بتمديد فترة ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عامين تشكل مرحلة انتقالية، مبررا هذا الطلب بعزوف الجزائيين عن الانتخابات.

ودعا تواتي، في تصريحات له اليوم السياسيين إلى عقد مؤتمر وطنية من أجل الاتفاق على تمديد فترة ولاية الرئيس بوتفليقة شرط تطبيق ما سيقرره المؤتمر، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية.

وطالب تواتي بضرورة تعديل الدستور عبر حوار شامل يشارك في صياغته كل طوائف المجتمع.

وقال تواتي إن "المعارضة السياسية في البلاد فشلت في تقديم مرشح توافقي يقدمونه في رئاسيات 2019 وكل تصريحاتهم بهذا الشأن كلام من أجل الكلام فقط، لا سيما أن كل التجارب أثبتت ذلك".

واعتبر تواتي أن التركيز على الكيفية التي أبعد بها رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) السابق، السعيد بوحجة، وكذا الطريقة التي انتخب بها خلفه معاذ بوشارب، تسطيح للنقاش السياسي.
loading...

ترشيحاتنا

ابن معمر القذافي بالتبني أمام المحكمة العليا في زيمبايوي

شاب يفيق من غيبوبة بعد 12 عامًا ليجد والدته فى انتظاره .. صور

مصرع تباع تحت عجلات سيارة نقل بطريق العلمين الدولي

علي معلول يصل تونس لمؤازرة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي فى نهائى إفريقيا

صدمة .. محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب بالجولة الرابعة لأبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي فى النهائى الأفريقى

شاهد.. الـ CNN تسخر من ترامب بعد معركته بالمؤتمر الصحفى

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

شاهد.. الإثيوبي تيسيما يصل تونس لإدارة مباراة الأهلى والترجى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب في وفاة مريضة بالدقي

تعرف على توقعات محمود أبو الدهب لسيناريوهات لقاء الأهلي والترجي .. غدًا

الرئيس التونسي ملوحاً بالاستقالة: أنا مش بوسطجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فيديو

أحمد إبراهيم: نعمل على إظهار أسوان بالشكل اللائق أمام إفريقيا .. فيديو
مدير الطب البيطري بالشرقية لـ صدى البلد: نراقب سوق الدواء جيدا وليست لدينا لحوم حمير أو كلاب بالمحافظة.. فيديو وصور
شاهد.. لحظة مصرع منفذ الهجوم المسلح على حانة جنوب كاليفورنيا
وجبة الغلابة فى خطر.. ارتفاع سعر الفول يؤثر على حركة البيع والشراء.. فيديو
برلماني: لقاءات الشباب بالقادة خلال المنتدى أثقلت خبراتهم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟