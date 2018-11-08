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فن

مطربة تونسية تدعو الأهلى والترجي إلى التحلى بالروح الرياضية في نهائي إفريقيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة التونسية غالية بن على تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن مباراة الإياب التى تجمع بين النادى الأهلى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا برادس.

وحرصت غالية فى تعليقا أن تدعو الجميع تحلى بالروح الرياضية قائلة :" كذا انتظر من مقابلة الأهلي والترجي؟ أن يرجع كل فرد من كلا الفريقين وأيضا كل فرد من الجمهور سالما ومقتنعا انه صنع تاريخا جديدا لتحضرنا وحضارتنا مؤيدا لتاريخنا الغني عن التعريف في المحبة التي تجمعنا وبس!". 

يذكر أن غالية بن على إحدى المطربات اللاتى أصبح لهن جمهور فى مصر، خاصة انها تتميز بولن غنائى مختلف بعبر عن أحد المناطق الجبلية بتونس.
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