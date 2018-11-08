فلسطين تطالب المنظمات الأممية بالتحرك العاجل لحماية المؤسسات التعليمية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو" بالتحرك العاجل لحماية المدارس، والهيئات التدريسية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.



وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن الهجمة الشرسة الممنهجة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية عامة، والمدارس، وهيئاتها التدريسية وطلبتها في مناطق (ج) بشكل خاص تشكل انتهاكا جسيما للقانونين الدولي والدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التعلم وحرية الوصول الى المؤسسات التعليمية.



وأكدت أن عدم محاسبة المسئولين الإسرائيليين على جرائمهم يشجع ميليشيات المستوطنين المسلحة على التمادي في اعتداءاتها الوحشية على المدارس الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال.



وأشارت في بيانها، إلى تعرض العديد من المدارس مؤخرا لاقتحامات واعتداءات من جانب جنود الاحتلال والمستوطنين، كما حدث في مدرسة (التحدي 5) ومدرسة عوريف، وما حدث اليوم في مدرسة (التحدي 10) في خربة "ابزيق" بالأغوار الشمالية المحتلة (شمال الضفة الغربية)، حيث قامت قوات الاحتلال باقتلاع الخيمة الإدارية التابعة للمدرسة، بعد أن كانت أقدمت في السابق على تدمير عدد من الكرفانات التي تستخدم كغرف صفية.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت صباح اليوم، مدرسة التحدي (10) في خربة "ابزيق" شمال شرق طوباس، واستولت على خيمة إدارية منها.



وقال مدير تربية طوباس سائد قبها، إن قوة احتلالية ترافقها جرافة وسيارة إسعاف اقتحمت المدرسة، واستولت على خيمة تستخدم كوحدة إدارية في المدرسة، كما أغلقت الطرق الموصلة إليها، ومنعت الطلبة من الوصول إليها، بعد أن أغلقت الطرق المؤدية إليها.



وأوضح أن الخيمة المستولى عليها بنيت مكان "كرفانين" استولى عليهما الاحتلال أيضا الشهر الماضي.



ويوجد في المدرسة ثلاث غرف صفية من الأول وحتى السادس، ووحدات صحية ومطبخ، ويدرس فيها أربعة مدرسين.



