مجلس الدولة يعيد موظفة بالصحة لعملها بعد فصلها

ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم التأديبية لوازرة الصحة والقاضي بفصل مختصة شئون العاملين بإدارة الدقي الصحية سابقًا، وحاليًا مختص تذاكر المرضى بإدارة شمال الجيزة الصحية من الخدمة ، لاتهامها بتقديم مستندات ومؤهلات كاذبة لتسكينها بوظيفة كاتب شئون عاملين رغم عدم تطابق شروط تلك الوظيفة عليها، واكتفت المحكمة بخصم أجر شهر من راتبها ، وعودتها للعمل.





صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.





وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، أن بالنسبة للمخالفة الاولى بقيام المحالة بتقديم مستندات ومؤهلات علمية كاذبة لتسكينها بوظيفة لا تُناسب تعليمها ، فهى غير ثابتة في حقها ، لأنها حاصلة على شهادتين الإعدادية والابتدائية ، ولم تقدم سواهما من مؤهلات عند التعين ، وبالرغم من أنهما لا يصلحان لشغل أى وظيفة ، إلا أنها لم يثبت تدليسها على جهة الإدارة وتقديم غيرهما ، ولا يوجد أى دليل يفيد سعيها غير المشروع لشغل الوظيفة ، بل قدمت فقط الشهادتين الابتدائية والإعدادية.



