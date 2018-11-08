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رياضة

طارق يحيى: لن أقبل تولى منصب مدرب عام بالزمالك

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت السابق، أنه لن يقبل بمنصب المدرب العام للزمالك مطلقا، خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الطبيعي هو التدرج في المناصب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في الجون" مع ماركو مراد عبر اثير "ميجا اف ام"، أن الزمالك هو بيته وشرف له قيادته في أي وقت ولكن كمدير فني وليس مدربا عاما.

وتابع أن محمد يوسف مدرب الأهلي تدرج في المناصب من مدرب مساعد لمدرب عام وقريبا مديرا فنيا.

وأكمل أن تلاميذه أصبحوا يقودون فرقا فلا يجوز أن يظل هو مدرب عام.
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