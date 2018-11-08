درة تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور

ظهرت الفنانة درة زروق بإطلالة مشرقة وجذابة، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء حضورها أحد لقاءات البرامج التليفزيونية، والتي نالت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها، بعد نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وارتدت درة فستانا قصيرا باللون الزيتي، وقد تخلله بعض الثنايات من الأعلى في قصته، مع تداخل الزراير الذهبية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.



وتركت درة شعرها منسدلا على اكتافها، ليتناسب مع إطلالتها الانيقة، واختارت مكياجا أبرز جمال عينيها، مع أحمر شفاه كاشميري.





