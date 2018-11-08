ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

درة تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:55 م
رنا عصمت
ظهرت الفنانة درة زروق بإطلالة مشرقة وجذابة، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء حضورها أحد لقاءات البرامج التليفزيونية، والتي نالت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها، بعد نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وارتدت درة فستانا قصيرا باللون الزيتي، وقد تخلله بعض الثنايات من الأعلى في قصته، مع تداخل الزراير الذهبية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتركت درة شعرها منسدلا على اكتافها، ليتناسب مع إطلالتها الانيقة، واختارت مكياجا أبرز جمال عينيها، مع أحمر شفاه كاشميري.


درة تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور
درة تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور
درة تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور
درة تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور
loading...

ترشيحاتنا

13 قتيلًا و24 جريحا حصيلة حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا

خالد بيومي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بعد مطالب بتوليه رئاسة النادي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي فى النهائى الأفريقى

غداً أبوالعينين يتسلم جائزة نوبل المتوسطي بعد اختيار 42 دولة

باستخدام طقوس السحر الأسود .. فتاة برازيلية تقتل حبيبها الإيطالي

مريضة نفسيا تلقى بنفسها من الطابق الخامس بدمنهور

الأمن يحمى جماهير الأهلي فى رادس ووزير الداخلية التونسي يتعهد بحماية اللاعبين

نادية الجندى تفجر مفاجأة لـ صدى البلد عن عودة التعاون الفنى مع زوجها السابق

تعرف على حقيقة تخفيض رواتب الموظفين

العراقي علي صباح حكما لمباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية

الجاكيت الأسود الجلد موضة شتاء 2019.. صور

وجبة الغلابة فى خطر.. ارتفاع سعر الفول يؤثر على حركة البيع والشراء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

الكشف عن لوحة وتابوت من عصر الأسرة 18 بمقابر العساسيف.. صور

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

فيديو

صحة أسيوط: إجراء 50 عملية قوقعة للأطفال بالتعاون مع التأمين الصحي.. فيديو
حكايات في المنتدى.. ملك قبيلة من مالاوي يكشف عن قوة عصاه الخشبية وسبب ارتدائه ملابس من جلود الأسود والسحالي.. فيديو وصور
جميعة: 100 مليون صحة حلم يتحقق على أرض مصر.. فيديو
مراهق صيني يسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في حل مكعب روبيك.. فيديو
أحمد إبراهيم: نعمل على إظهار أسوان بالشكل اللائق أمام إفريقيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟