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محافظات

محافظ قنا يناقش عدداً من الإجراءات خلال اجتماع المجلس التنفيذي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
يوسف رجب
وجه اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، مسئولي شركة مياه الشرب والكهرباء وشرطة الكهرباء بمنع توصيل مياه الشرب والكهرباء للعقارات المخالفة وتنظيم حملات يومية للمرور على هذه المباني وتحرير محاضر وتوقيع غرامات رادعة ضد ملاكها للحد من سرقة التيار الكهرباء، بالإضافة إلي تحرير محاضر ضد الباعة الجائلين سارقي التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد بمقر الديوان العام، بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد، بالإضافة إلي كافة القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسئولي المرور والحماية المدنية وشرطة الكهرباء.

واستعرض الاجتماع دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره "مشاريع مصر"في نشر قاعدة " ألمشروعك " الصغيرة والمتناهية الصغر ونشر ثقافة ريادة الأعمال ومحاربة البطالة وخلق بيئة داعمة للمشروعات، كما سيتم إقامة الندوات بمراكز الشباب المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر وتوعية الشباب بالخدمات التى يقدمها الجهاز لأبناء محافظة قنا.

أعطى محافظ قنا، تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية بالإزالة الفورية لسلالم العقارات المخالفة والمتعدية على رصيف المشاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ملاكها للحفاظ على المظهر العام، و وجه المسئولين بالتصدي لأى مخالفات سواء في المباني أو على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المدن والقرى تطبيقا للقانون وحفاظًا على الرقعة الزراعيه.

واكد الهجان، سعي محافظة قنا إلي خفض الكثافة بالفصول الدراسية و إلغاء العمل بنظام الفترتين الذي من شأنه أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على عملية التعليم وذلك من خلال انشاء مدارس جديده، حيث كلف المحافظ رؤساء المدن بالتعاون مع مسئولي الأبنية التعليمية بتوفير قطع أراضي بمختلف مدن وقري المحافظة لبناء المدارس الجديدة عليها.

وأشار محافظ قنا، إلي أهمية دعم برامج تنظيم الأسرة بالمحافظه، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمديريات"الصحة- التضامن الاجتماعي– الأوقاف– الشباب والرياضه" في التوعية والتثقيف بمخاطر الزيادة السكانية التي تؤثر بالسلب علي التنمية حيث تعمل محافظة قنا على خفض معدل النمو السكاني بالمحافظه.

و أوضح محافظ قنا، بأنه يجري تفعيل مبادرة الوسام الخاصة بالوحدات المتميزة فى مجال تنظيم الأسرة لتحسين جودة وكفاءة خدمات تنظيم الأسرة وتقديمها طبقًا للمعايير القياسية وذلك عن طريق خلق مناخ تنافسي بين مقدمي خدمات تنظيم الأسرة المتميزين مما يحفز على تقديم خدمة ذات مستوى عال.
محافظ قنا يناقش عدداً من الإجراءات خلال اجتماع المجلس التنفيذي
محافظ قنا يناقش عدداً من الإجراءات خلال اجتماع المجلس التنفيذي
محافظ قنا يناقش عدداً من الإجراءات خلال اجتماع المجلس التنفيذي
محافظ قنا يناقش عدداً من الإجراءات خلال اجتماع المجلس التنفيذي
محافظ قنا يناقش عدداً من الإجراءات خلال اجتماع المجلس التنفيذي
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