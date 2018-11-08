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حوادث

حملة لإزالة تعديات على أراض أملاك الدولة بالدلنجات.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة بدائرة مركز الدلنجات قادها اللواء فاضل عمار حكمدار المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ (3) قرارات ارقام 1، 2، 3 على اراض ملك  الادارة العامة للنقل النهرى ( املاك دولة )  وهى عبلرة عن مبانى بالطوب الابيض تضمنت (7) محلات واسوار طولية وعرضية بمساحة (942) مترا بدائرة مركز شرطة الدلنجات..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حملة لإزالة تعديات على أراض أملاك الدولة بالدلنجات.. صور
حملة لإزالة تعديات على أراض أملاك الدولة بالدلنجات.. صور
حملة لإزالة تعديات على أراض أملاك الدولة بالدلنجات.. صور
حملة لإزالة تعديات على أراض أملاك الدولة بالدلنجات.. صور
حملة لإزالة تعديات على أراض أملاك الدولة بالدلنجات.. صور
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