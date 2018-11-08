شاهد.. روشتة غذائية لعلاج الأنيميا مع شيري أنسى

قدمت الإعلامية شيرى أنسى خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، روشتة غذائية لعلاج فقر الدم "الأنيميا".
ومن أبرز النصائح التي جاءت في الروشتة:
- يجب أن يحتوى الطعام على الحديد والفيتامينات.
- لا بد من علاج أسباب الأنيميا.
- التغذية بطريقة صحية وتحديد أوقات معينة للغذاء.
- تناول الكثير من الخضروات والفاكهة.
- تناول القهوة الخضراء والشاى الأخضر.
ومن أبرز النصائح التي جاءت في الروشتة:
- يجب أن يحتوى الطعام على الحديد والفيتامينات.
- لا بد من علاج أسباب الأنيميا.
- التغذية بطريقة صحية وتحديد أوقات معينة للغذاء.
- تناول الكثير من الخضروات والفاكهة.
- تناول القهوة الخضراء والشاى الأخضر.