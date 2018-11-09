برلماني: أصدرنا قانون الجمعيات الأهلية منذ عامين وهدفنا إعلاء مصلحة الوطن

قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد آلية لمناقشة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، من خلال تشكيل لجنة توحد الجهات المختصة بالأمر، وهم وزارة التضامن الاجتماعى والخارجية والعدل، لافتًا إلى ضرورة توجد لجنة التضامن بالبرلمان خلال تلك المناقشات من أجل صياغة تلك التعديلات فى إطار التوصيات التى ستخرج منها اللجنة.





وتابع أبو حامد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك الكثير من التقارير التى أصدرت بعض الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية إلا أننا سننتظر نتائج الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن البرلمان كان هدفه إعلاء المصلحة الوطنية، عند إقرار القانون آنذاك، إلا أنه نظرا لاختلاف البيئة والظرف تبين ضرورة إدخال تعديلات على القانون بعد عامين من إقراره، كما أنه لا يوجد أى غضاضة لدى البرلمان من التعديل.



