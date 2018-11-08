أول منصة إلكترونية للمصريين في الخارج.. الهجرة تطلق المبادرة للمغتربين خلال منتدى الشباب ...والجاليات تشيد بخطط ربطهم بمصر

- نبيلة مكرم تطلق أول منصة إلكترونية لشباب المصريين في الخارج

-المنصة تهدف لتوسعة قاعدة بيانات الشباب بالخارج والاستفادة من مقترحاتهم

-العبيدي: إطلاق منصة لشباب مصر بالخارج خطوة لربطهم بالوطن



أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أول منصة إلكترونية لشباب المصريين في الخارج، بهدف توسعة قاعدة بيانات هؤلاء الشباب والاستفادة من مقترحاتهم وآرائهم وانطباعتهم، إضافة إلى دعمهم بجميع المعلومات الصحيحة عن مصر، لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فى إطار مواجهة أي أفكار مغلوطة تتعلق بثقافة المجتمع المصري.



وجاء اطلاق المنصة خلال لقاء مع مجموعة من شباب المصريين بالخارج، على هامش مشاركتهم في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، بحضور كل من كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن مدينة الأقصر.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن هدف هذا اللقاء هو معرفة انطباعتهم عن المنتدى، والسلبيات والإيجابيات، وما يتطلعون إليه في النسخة الثالثة من المنتدى، وأيضًا التعرف على قضايا الوطن، والإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات، والالتفات إلى ما طرحه من مبادرات وأفكار جديدة.



وقالت "مكرم" إن اللقاء شهد مناقشة دور المرأة في المجتمع الشرقي وكيف تؤمن القيادة السياسية بدورها في المجتمع، وهو ما يتضح جليًا في اختيار القيادة لـ 6 وزيرات في الحكومة المشكلة والمحافظات ودور المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة ملف السياحة أيضًا وكيف تسهم مشاركتهم الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي في تنشيط السياحة داخل مصر.



وأضافت أن شباب المصريين في الخارج أعربوا عن تقديرهم البالغ للقيادة السياسية في تنظيم هذا المنتدى، وأعربوا عن تطلعهم في العام القادم بالنسخة الثالثة، إلى تنظيم ورش عمل خاصة بشباب المصريين في الخارج تناقش موضوعات جديدة تتمثل في الـ "سايبر نت".



وثمنت وزيرة الهجرة دور شباب المصريين في الخارج ووجودهم المؤثر بمنتدى شباب العالم، إضافة لشباب البرنامج الرئاسي الذي أبهر جميع الحاضرين بمستوى التنظيم هذا العام والذي يثبت ويؤكد مدى كفاءة ودقة كتيبة شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم وإدارة فعاليات بهذا الحجم.



من جانبه، أكد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعد لقائه شباب المصريين في الخارج برفقة وزيرة الهجرة، أن هؤلاء الشباب يمثلون قوة ناعمة وخير سفراء لمصر حول العالم، وذلك لقدرتهم على التواصل مع شباب الدول الأخرى بطرق العصرية بدون أي حواجز ثقافية أو لغوية.



وأشاد درويش بدرجة إلمام شباب المصريين في الخارج بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأثنى على تواصل وزيرة الهجرة الدائم بهؤلاء الشباب وتوجيههم ورعايتهم، وإنشاء منصة تواصل جديدة للاستفادة من أفكارهم وآرائهم وتوجيهها بشكل صحيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



واختتم كلمته بدعوة هؤلاء الشباب لزيارة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، للوقوف على الحياة السياسية البرلمانية في مصر، والتنسيق الذي يتم بين اللجنة ووزارة الهجرة كنموذج مهم للتعاون والتواصل وتنسيق العمل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية.



من جانبهم، طالب شباب المصريين في الخارج القيادة السياسية بمنحهم فرصة الالتحاق ببرنامج الشباب الرئاسي، وذلك عبر إجراء الاختبارات المطلوبة "أون لاين" للاستفادة من المهارات والمعلومات التي يوفرها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة.



وأعربوا عن سعادتهم بمشاركتهم في تدشين منصة إلكترونية لشباب المصريين في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وأخذوا على عاتقهم مسئولية التسويق لهذه المنصة والتعريف بها لشباب آخرين حول العالم.



كما أثنوا على تنظيم وزارة الهجرة زيارة لهم لمسجد الصحابة وكنيسة القديسين بمدينة شرم الشيخ، وعزمهم على نقل ما طرح داخل جلسات النقاش وورش العمل التي عقدت بمنتدى شباب العالم، وبانبهارهم بهذا المستوى الراقي من التنظيم، خاصة أن القائمين عليه هم شباب في مثل عمرهم.



من جانبه أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالمبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإطلاق منصة إلكترونية لشباب المصريين في الخارج.



وقال العبيدي إن هذه المبادرة خطوة في طريق طويل للتواصل الفعلي بين الدولة المصرية وبين الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، مؤكدا أن هذا التواصل مهم للغاية، وإن ربط هذه الأجيال بالوطن من الملفات التي يجب أن تحرص الدولة كل الحرص على القيام بها على أكمل وجه، حيث أن هذا الشباب لو تم تركه دون تدخل الدولة بمؤسساتها المختلفة فإنه معرض لفقدان الهوية المصرية وهو ما يمثل خسارة فادحة لمصر.



وتابع أن أجيال الشباب المصري المتعاقبة في الخارج تمتلك الكثير من القدرات وبها العديد من الكفاءات التي تحقق نجاحات متميزة، في كافة المجالات، خاصة وأن العائلات المصرية في الخارج - مثلها مثل أقرانها في الداخل - تجعل التعليم والاهتمام به والوقوف بجانب أبنائها في رحلة التعليم الطويلة - وهي حالة مصرية متفردة - أولوية مطلقة، ما يجعل حرص الدولة المصرية على التواصل معهم وربطهم بمصر والاستفادة المتبادلة منهم ولهم أمرا حتميا.



ونوه على أنه من الأهمية القصوى - إذا أردنا أن تكون تلك المنصة فاعلة - أن تكون هذه المنصة الإلكترونية متعددة اللغات، حيث أن العديد من أبناء الأجيال الجديدة لا تتقن الحديث باللغة العربية ولا مهارة الكتابة بها، ونقترح أن تكون اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية وغيرها من اللغات الهامة وسيلة متاحة في هذه المنصة الإلكترونية.



