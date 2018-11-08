تربية المنوفية ومركز النيل للإعلام يناقشان الحلول الممكنة للأزمة السكانية

عقدت كلية التربية جامعة المنوفية، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمنوفية ندوة تثقيفية تحت عنوان "المشكلة السكانية والمنظومة التعليمية التأثير والتأثر".





وحاضر فيها الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية الذي تحدث عن أهمية التوعية بخطورة المشكلة السكانية وأهمية فهم أبعادها الخطيرة وكيفية تحويل المشكلة السكانية من الأزمة إلى طاقة وقوة للتحول الاقتصادي والاستفادة من الأمثلة الخاصة ببعض الدول التى استطاعت النهوض والتقدم عن طريق الزيادة السكانية. كما أكد على أهمية وعي الطالب وفهمه لكيفية إستغلال الموارد والقدرات الموجودة والتى يعد أعظمها على الإطلاق هو الإنسان وطرق استغلال والاستفادة من هذه الطاقات والقدرات.



