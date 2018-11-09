تعرف على الطريقة الصحيحة لصلاة الجنازة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع

، لافتا إلى أنها عبارة عن أربع تكبيرات.



وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد الثانية يقول الدعاء الموجود بعد التشهد، و بعد الثالثة يدعو المصلي للمتوفي بما فتح الله عليه .



وتابع أمين الفتوى، أما التكبيرة الرابعة يدعو المصلي لنفسه وللحضور "اللهم لاتحرمنا أجره ولا تفتنا بعده "، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره .