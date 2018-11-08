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برلمان

وزراء الاستثمار والتموين والتجارة في اقتصادية النواب الأسبوع المقبل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:53 م
وزيرة الإستثمار
وزيرة الإستثمار
محمود فايد
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، صباح السبت المقبل، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2018. 

ويشهد الاجتماع أيضا عرض خطة عمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ويوم الأحد، تستمع اللجنة لعرض خطة عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية)، فيما تشهد اللجنة، يوم الإثنين، عرض خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، في ضوء برنامج الحكومة الذي القاه السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
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