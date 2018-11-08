الجمعيات الأهلية للخلف در.. الرئيس يأمر بتعديل قانونها مراعاة للمصلحة العامة.. ونواب: يحوى مواد خلافية تحتاج للمناقشة.. وننتظر تعديلات اللجنة الجديدة.. وهدفنا إعلاء الوطنية

رئيس الوزراء يشكل لجنة لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية

تعديلات الجمعيات الأهلية تضمن حرية حركتها

برلمانية توضح المواد الخلافية بقانون الجمعيات الأهلية

تضامن البرلمان: