قوى عاملة النواب تناقش إشكاليات الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الأسبوع المقبل

تستمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم السبت القادم، للدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن برنامج الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري والتدريب على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وإيضاح خطتها للتعامل مع آثار تطبيق قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بالتسويات، وصرف بدل الإجازات، والمادة 74 التي أدت إلى تجميد الحوافز والبدلات، وفيما اتضح من تعارض بعض مواد لائحته التنفيذية مع بعض أحكامه.





وتستمع اللجنة يوم الأحد، أيضا، لـمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، في عرض خطط الوزارة بشأن التشغيل والتدريب وما يصدر عن الوزارة من بيانات وخاصة نشرات التشغيل، ومعدلات البطالة، وفرص العمل المتاحة، واحتياجات سوق العمل المصري، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي واجهت العمال أثناء إجراء الانتخابات النقابية والمناقشة حول اللائحة الداخلية للقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان في ذات الموضوع.



