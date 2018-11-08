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محافظات

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مداخل بورسعيد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية ومسؤولي الشركات المنفذة لأعمال تطوير مداخل بورسعيد من ناحية الجنوب والغرب، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وزيادة معدلات العمل، وكذلك الدفع بالمزيد من المعدات على مدار ٢٤ ساعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "الغضبان" مع مسئولي جهاز التعمير، وأجهزة المرافق والشركات المنفذة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، حيث شدد علي سرعة الانتهاء من نقل المرافق بالمناطق التي تجري بها أعمال التطوير.

وأوضح أن أعمال تطوير المداخل وصلت الي مراحل متقدمة حيث تخطت نسبتها بالمدخل الجنوبي أكثر من 80% وكذلك المدخل الغربي بأكثر من ٧٠% من الأعمال.

وأضاف المحافظ بأن مداخل المحافظة تمثل أهمية كبرى؛ باعتبارها تمثل الانطباع الأول للزائرين، مطالبا الجميع ببذل الجهد؛ من أجل عودة بورسعيد إلى ما كانت عليه، وهو ما تعمل عليه المحافظة في كل الاتجاهات وعلى جميع المحاور التنموية؛ لتحقيق هذا الهدف.
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مداخل بورسعيد
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مداخل بورسعيد
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