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ثقافة

مفردات من البيئة المصرية في ضيافة أكاديمية الفنون بروما.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استضافت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة جيهان زكي، معرض للفنون التشكيلية بعنوان "مفردات من البيئة المصرية" افتتحه السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا يرافقه لوكا فيليبوني رئيس مهرجان سبوليتو للفنون والدكتوره ايزابيلا تيريلي استاذه الديزاين بجامعة "بيللي آرتي" بروما إلى جانب لفيف من السفراء ورجال الفن وممثلي كبرى المؤسسات الثقافية والدبلوماسية بإيطاليا.

وحازت الأعمال الفنية للفنانين أحمد القط، هادي برعي، آيه الفلاح، مريم فريد، محمد ابو الوفا، احمد الجعفري، طارق الشيخ، فتحي عفيفي، احمد صابر ، مصطفي ربيع ومحمد مفتاح.. علي استحسان الجماهير والنقاد وسط جو عام من البهجة وسحر تناغم الشرق والغرب.

واستضاف المعرض ايضا اعمال الفنانين الدوليين لويچي باريللي وناصر الجيلاني كرموز للحوار الفني بين شمال وجنوب المتوسط.

وعكس المعرض بشكل مباشر الحراك الفني الكبير الذي تشهده الساحة التشكيلية المصرية في الوقت الحالي وخاصة النتاج الفني لشباب الفنانين التشكيليين وذلك بالتنسيق مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور.

وظهر المعرض في صورة مبتكرة وحديثة من حيث العرض والتنوع في طرح إبداعات الفنانين المصريين المشاركين هذا واصطحب العرض معزوفات لمقطوعات شرقية وغربية على البيانو أهداها العازف الشاب المصري ايطالي عمر دردير للاكاديميه والتى أعطت للمعرض طابع مختلف ملئ بالبهجة ونكهه شرقيه غربيه اثني عليها جميع الحضور.
مفردات من البيئة المصرية في ضيافة أكاديمية الفنون بروما.. صور
مفردات من البيئة المصرية في ضيافة أكاديمية الفنون بروما.. صور
مفردات من البيئة المصرية في ضيافة أكاديمية الفنون بروما.. صور
مفردات من البيئة المصرية في ضيافة أكاديمية الفنون بروما.. صور
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