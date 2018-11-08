اعلان الطوارئ فى أجهزة أحياء بورسعيد تزامنا مع بدء موسم الأمطار

اعلنت حالة الطواري بين الأجهزة المختصة بجميع الاحياء بالمحافظة مع بدء موسم الأمطار والتي سقطت خلال الأيام الماضية علي المحافظة.





وأعلن المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة أنه تم التشديد علي مسئولي الاحياء بتنفيذ تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالمرور والكشف علي كافة بالوعات الأمطار وإعدادها لاستقبال كميات المياه ومنع تراكمها بالشوارع مع تجهيز كافة المعدات والآليات الخاصة بالتعامل مع مياة الأمطار وصيانة الطرق.



