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محافظات

اعلان الطوارئ فى أجهزة أحياء بورسعيد تزامنا مع بدء موسم الأمطار

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
اعلنت حالة الطواري بين الأجهزة المختصة بجميع الاحياء بالمحافظة مع بدء موسم الأمطار والتي سقطت خلال الأيام الماضية علي المحافظة.

وأعلن المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة أنه تم التشديد علي مسئولي الاحياء بتنفيذ تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالمرور والكشف علي كافة بالوعات الأمطار وإعدادها لاستقبال كميات المياه ومنع تراكمها بالشوارع مع تجهيز كافة المعدات والآليات الخاصة بالتعامل مع مياة الأمطار وصيانة الطرق.

وأضاف أن الموجه الأولي من الأمطار التي سقطت علي المدينة تم التعامل الفوري معها والتأكيد علي جاهزية كافة الإمكانيات استعدادا لموسم النوات التي تزداد فية كمية الأمطار علي المحافظة.
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