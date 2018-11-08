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ثقافة

ثقافة قنا تناقش القيم الإيجابية فى الشارع المصرى

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث عقد قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان "دور أهالي أبنود في التصدي للحملة الفرنسية" ألقاها حسام عربي، وتحدث عن الملحمة التي قدمو بيها أهالي البارود وأبنود في التصدي للجنود الفرنسيين في معركة استمرت أكثر من شهر وذلك بالمدرسة الثانوية بقريه أبنود، كما يواصل القصر تقديم فعاليات ورشة عروسة المولد.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان "منظومة القيم الايجابية فى شارعنا المصرى" ألقاها نصر ياسين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز القيم الإيجابية كاحترام المرأة وتوقير الكبير واحترام الجار والمعلم والرموز العامة وتحس على المحبة والتعاون.

بينما يواصل قصر ثقافة الطفل تقديم فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "رسم حر"، حيث تم تلوين الأشكال وقصها ولصقها بشكل جمالى وذلك احتفالًا بأعياد الطفولة.
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